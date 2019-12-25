Фильм дня: «Реальная любовь»

Рождественский фильм про любовь интересен тем, что в нем сразу несколько центральных сюжетных линий, что позволит любому зрителю найти свою историю.

В день католического Рождества, который отмечается 25 декабря, уже рукой подать до Новогодних праздников. Истории фильма «Реальная любовь» как раз происходят в канун праздника.

В романтической ленте нельзя выделить главную сюжетную линию. Он состоит из нескольких основных историй любви, которые кое-где между собой переплетаются. Например, премьер-министр влюбляется в сотрудницу своего аппарата, недавно вышедшая замуж девушка внезапно узнает о любви к ней лучшего друга жениха, а состоятельный издатель не может определиться, кого любит — верную супругу или молодую дерзкую сотрудницу.

В фильме режиссера Ричарда Кёртиса собран сильный актерский состов. Здесь и Кира Найтли, и Хью Грант, и Колин Фёрт, и Эмма Томпсан. Интересно, что шуточная песня «Christmas is All Around», звучащая на протяжении всей картины, была действительно выпущена отдельным синглом, но большого успеха (в отличие от фильма) не получила.

По жанру «Реальная любовь» в первую очередь мелодрама, но она нетипичная, а цельная история о настоящей любви. Фильм можно посмотреть в одиночку, или парой, мужчинам и женщина. В каждом картина найдет отклик и оставит добрые чувства и немного грусти.