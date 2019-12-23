Борис Джонсон счел невозможной перезагрузку отношений с Россией

Перезагрузка отношений России и Великобритании невозможна, заявил журналистам премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Я действительно поменял свое мнение относительно того, возможна ли перезагрузка с Россией. Я действительно полагал, <…> что мы могли бы начать все заново с Россией. Это великая страна, в союзе с которой мы боролись против фашизма. Я действительно сильно, очень сильно разочарован тем, что я был неправ», — цитирует политика издание The Spectator.



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Российско-британские отношения ухудшились после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению, инцидент привел к международному скандалу и взаимной высылке дипломатов.

Борис Джонсон стал премьером после того, как в середине декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По итогам голосования большинства получила Консервативная партия, которую Джонсон возглавляет.