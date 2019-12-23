Роберт Паттинсон пригрозил перейти в порно

Британский актер Роберт Паттинсон пообещал переключиться на съемки в порно в случае провала «Бэтмена», в котором он исполняет главную роль.

Артист уточнил, что уйдет не в обычную порнографию, а в авторское кино для взрослых. Также он назвал свою работу над «Бэтменом» достижением и заверил фанатов, что всегда чувствовал связь с этим персонажем, передает издание The Guardian.



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«Я думаю, что у меня хороший вкус в кино. Даже после очень короткой встречи я могу сказать, получится ли у режиссера сделать что-то хорошее или нет», — сказал актер, признавшийся при этом, что никогда не знает, как именно играть роль.

Паттинсон утвердили на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна, режиссером картины выступит Мэтт Ривз. Актер получил известность после исполнения роли Эдварда Каллена в вампирской саге «Сумерки».