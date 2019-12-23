Россия нанесла США «газовый удар»

Россия за последние два-три года нарастила поставки сжиженного природного газа в Европу и обогнала США, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.

Вашингтон ранее неоднократно заявлял, что намерен избавить Европу от газовой зависимости от России с помощью поставок СПГ. Некоторые европейские страны даже начали строить нужную инфраструктуру. Однако в итоге Москва обогнала США по темпам роста поставок такого топлива.

При этом несколько лет назад Россия вообще не поставляла СПГ в Европу, теперь же показатели составляют порядка 13 миллионов тонн. Американцы нарастили поставки в два раза — с четырех до 9 миллионов тонн.

Сейчас СПГ востребован в тех странах, куда не доходит российский трубопроводный газ. В первую очередь, это Испания и Франция, хотя поставки топлива в эти государства не очень значительные из-за относительно теплого климата.