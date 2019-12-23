Эксперт рассказал про способ проверки алкоголя зажигалкой

Качество крепкого алкоголя в домашних условиях можно проверить обычной зажигалкой, для этого нужно налить несколько капель в столовую ложку и поджечь, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Голубой цвет пламя будет свидетельствовать о том, что в напитке содержится этиловый спирт. Если пламя станет зеленым, то пить такой алкоголь нельзя — в нем содержится метиловый спирт, передает агентство городских новостей «Москва».

Эксперт отметил, что в этом случае лучше обратиться в полицию по факту продажи контрафакта. При этом проверять алкоголь следует перед употреблением, так как подобные опыты с огнем в состоянии алкогольного опьянения могут быть опасны.

По оценке Шапкина, в России чаще всего подделывают именно крепкий алкоголь. В списке самой популярной контрафактной продукции — коньяк, виски, ром и водка. При этом не вся она безопасна для здоровья.