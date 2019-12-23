Сбербанк отменит «банковский роуминг»

Сбербанк приступил к тестированию отмены «банковского роуминга», который предусматривает взимание комиссии за переводы между клиентами банка, сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф.

Полная отмена «банковского роуминга» планируется к середине 2020 года, уточнил Греф. Сейчас банковский роуминг для клиентов Сбербанка отменен в одном из российских регионов, передает ТАСС.

«Будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей, и я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение», — добавил Греф. По оценке Сбербанка, до недавнего времени межрегиональными комиссиями облагались примерно 5% переводов.

В начале декабря Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга», его нормы вступят в силу спустя полгода после официального опубликования. Согласно документу, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.