Фильм дня: «Турецкий гамбит»

Российский фильм «Турецкий гамбит» — экранизация одноименной книги Бориса Акунина, картина рассказывает о ходе Русско-турецкой войны.24 декабря отмечается День воинской славы России — День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил.
В центре сюжета фильма — титулярный советник Эраст Фандорин, который участвует в русско-турецкой войне. Будучи сербским волонтером, Эраст Петрович знакомится с очаровательной барышней — Варварой Суворовой. Девушка направляется в расположение русских войск, чтобы повидаться со своим женихом. Именно с ее помощью Фандорину удастся распутать сложное дело о шпионаже.
Главную роль сыграл актер Егор Бероев, Ольга Красько исполнила Варвару. Роль турецкого шпиона досталась Александру Лыкову. Также в фильме снялись Гоша Куценко, Александр Балуев, Виктор Вержбицкий, Алексей Гуськов, Дмитрий Песков и другие. Режиссером ленты выступил Джаник Файзиев.
Несмотря на высокие оценки зрителей и общей успешности
картины, в фильме допущено несколько исторических ошибок. Например, Есаул рассуждает
о Мурманске. Но город был основан только в 1916 году
как Романов-на-Мурмане, а название появилось только после революции.
А еще нашивки на руках у иностранных журналистов, освещающих ход войны со стороны Российской Империи, бело-сине-красного цвета, но при Александре II государственными цветами были чёрный, жёлтый и белый.