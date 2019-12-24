Фильм дня: «Турецкий гамбит»

Российский фильм «Турецкий гамбит» — экранизация одноименной книги Бориса Акунина, картина рассказывает о ходе Русско-турецкой войны.

24 декабря отмечается День воинской славы России — День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил.

В центре сюжета фильма — титулярный советник Эраст Фандорин, который участвует в русско-турецкой войне. Будучи сербским волонтером, Эраст Петрович знакомится с очаровательной барышней — Варварой Суворовой. Девушка направляется в расположение русских войск, чтобы повидаться со своим женихом. Именно с ее помощью Фандорину удастся распутать сложное дело о шпионаже.

Главную роль сыграл актер Егор Бероев, Ольга Красько исполнила Варвару. Роль турецкого шпиона досталась Александру Лыкову. Также в фильме снялись Гоша Куценко, Александр Балуев, Виктор Вержбицкий, Алексей Гуськов, Дмитрий Песков и другие. Режиссером ленты выступил Джаник Файзиев.

Несмотря на высокие оценки зрителей и общей успешности картины, в фильме допущено несколько исторических ошибок. Например, Есаул рассуждает о Мурманске. Но город был основан только в 1916 году как Романов-на-Мурмане, а название появилось только после революции.



А еще нашивки на руках у иностранных журналистов, освещающих ход войны со стороны Российской Империи, бело-сине-красного цвета, но при Александре II государственными цветами были чёрный, жёлтый и белый.