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Фильм дня: «Турецкий гамбит»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский фильм «Турецкий гамбит» — экранизация одноименной книги Бориса Акунина, картина рассказывает о ходе Русско-турецкой войны.

24 декабря отмечается День воинской славы России — День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил.

В центре сюжета фильма — титулярный советник Эраст Фандорин, который участвует в русско-турецкой войне. Будучи сербским волонтером, Эраст Петрович знакомится с очаровательной барышней — Варварой Суворовой. Девушка направляется в расположение русских войск, чтобы повидаться со своим женихом. Именно с ее помощью Фандорину удастся распутать сложное дело о шпионаже.

Главную роль сыграл актер Егор Бероев, Ольга Красько исполнила Варвару. Роль турецкого шпиона досталась Александру Лыкову. Также в фильме снялись Гоша Куценко, Александр Балуев, Виктор Вержбицкий, Алексей Гуськов, Дмитрий Песков и другие. Режиссером ленты выступил Джаник Файзиев.

Несмотря на высокие оценки зрителей и общей успешности картины, в фильме допущено несколько исторических ошибок. Например, Есаул рассуждает о Мурманске. Но город был основан только в 1916 году как Романов-на-Мурмане, а название появилось только после революции.

А еще нашивки на руках у иностранных журналистов, освещающих ход войны со стороны Российской Империи, бело-сине-красного цвета, но при Александре II государственными цветами были чёрный, жёлтый и белый.



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EvgenAEY

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Вряд ли это возможно. При такой то зависимости. Практически вся экономика сориентирована на экспорт....

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