Модернизацию Lada 4x4 показали на видео

АвтоВАЗ выпустил видео, на котором показано, что изменилось в салоне обновленной Lada 4x4, которая недавно встала на конвейер, ролик опубликован на YouTube-канале «На заводе».

Преимущества Lada 4x4 заключаются в том, что это самый доступный внедорожник на рынке, у него хорошая проходимость, авто компактно и не изменяет классическому дизайну, что многие ценят, говорит в видео сотрудник пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий.

Затем он детально показывает переработанный интерьер: новый блок управления климатической системой, объемный вещевой ящик, две розетки на 12 вольт, подсветку приборов белого цвета, более удобную для восприятия, функциональные подстаканники и нишу для мелких предметов.

«В компьютере внедрен расширенный набор функций, включая среднюю скорость, запас хода и расход топлива», — отметил Березий.

В обновленной Lada 4x4 установлены передние сиденья с ощутимой боковой поддержкой, кресла у трехдверной модели получили модернизированный механизм складывания, на заднем диване появились два подголовника. В потолочном светильнике смонтирован блок оповещения ГЛОНАСС.

Среди технических изменений — новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибрации, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции. Специальные накладки наклеены по всему кузову: на днище, на дверях и так далее.

АвтоВАЗ официально объявил о старте производства «новой» Lada 4x4 в середине декабря. по данным источника на заводе, обновленная Lada 4х4 встала на конвейер в конце ноября. Но первая партия была направлена на доработку, основная проблема заключалась в том, что не фиксировались салазки передних сидений.