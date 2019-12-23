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Скандал с «неприличным» катком в Новосибирске дошел до полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Общественники обратились в полицию с требованием проверить вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову на мелкое хулиганство после ее публикации в соцсетях о возбуждающем искусстве к снимку «неприличного» катка.

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал с высоты новый новогодний каток у Оперного театра. Очертания катка вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Вице-мэр Анна Терешкова отшутилась: «Настоящее искусство должно возбуждать!». А мэр Анатолий Локоть сказал: «В психиатрии есть такой тест, когда приглашают и показывают разные пятна. В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему предрасположен».

«На мой взгляд, высказывание вице-мэра необходимо проверить, соответствует ли оно кодексу этики муниципальных служащих и не подпадает ли под статью о мелком хулиганстве», — заявил руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Он также отметил, что муниципальные служащие должны соблюдать нормы служебной этики и правила делового поведения и избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб авторитету мэрии, структурных подразделений мэрии.

«Гражданский патруль» обратился в полицию и комиссию мэрии по соблюдению требований к служебному поведению. Правозащитники просят проведения проверки по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) — распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству.

Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

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