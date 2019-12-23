Новосибирец выиграл 8 млн рублей в лотерею

Новосибирец за неделю до Нового года выиграл 8 миллионов рублей в лотерею, купив билет за 150 рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

По итогам розыгрыша государственной лотереи «Рапидо», который прошел 22 декабря, счастливчик выиграл суперприз в размере 8 миллионов рублей. Билет обошелся участнику всего в 150 рублей. Чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации.

Победитель отметил числа: 18, 17, 8, 4, 1, 7, 20, 14 в первом поле билета и 2 — во втором. По какому принципу счастливчик выбирал эти числа, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр «Столото».