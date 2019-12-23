Кремль оценил атаку на штаб-квартиру ФСБ

Стрельба на Лубянке — «проявление безумия», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ в центре Москвы.

«Мы живем в такое время, когда никто не застрахован от любых проявлений безумия», — цитирует Пескова ТАСС. Официальный представитель Кремля также отметил, что «это происшествие трагическое, поскольку погибли люди».

Песков также рассказал, что во время стрельбы президент Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников были на территории Кремля на праздничном концерте. После сообщения об атаке глава государства и директор ФСБ покинули мероприятия.

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. Огонь открыл 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, после чего мужчину застрелил снайпер. Мотивы стрелка пока остаются неизвестными.

Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, еще один скончался от ранений в больнице. По данным Следственного комитета, в результате стрельбы пострадали пять человек, в том числе четверо силовиков.