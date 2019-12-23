Российская армия получила первые комплексы С-350 «Витязь»

Компания «Алмаз-Антей» поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 «Витязь», сообщает пресс-служба концерна.

Новый комплекс противовоздушной обороны С-350 «Витязь» представляет собой самоходную пусковую установку и способен поражать все существующие и перспективные средства предполагаемого противника, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты, на предельно малых и больших высотах.



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ЗРС может работать как автономно, так и в составе эшелона ПВО. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности. Одна пусковая установка имеет 12 зенитных ракет, приводит РИА Новости сообщение компании.

Разработку «Витязей» завершили в первой половине этого года, а уже в конце июня технику представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в подмосковном парке «Патриот».