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Биатлонистка согласилась пробежать гонку в нижнем белье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/reztsova_kris

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что готова пробежать гонку в нижнем белье, комментируя случай шестилетней давности, когда она вышла на старт в лифчике и трусах поверх комбинезона.

Резцова надела нижнее белье поверх костюма на гонке в 2013 году. Она рассказывала, что это был результат спора.

«Стыдно ли мне за ту историю? Нет. А за что должно быть стыдно? Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Биатлонистке 23 года, она вошла в состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира. Занимает 41-е место в общем зачете, набрав 45 очков.

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