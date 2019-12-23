Новый глава Приангарья нашел замену арестованному министру

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил бывшего природоохранного прокурора Братска Дмитрия Петренева исполняющим обязанности министра лесного комплекса региона вместо находящегося под следствием Сергея Шеверды.
Трудовой контракт с Петреневым заключили на три месяца. Главная задача нового руководителя министерства — легализация отрасли, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя региона.
Шеверду задержали весной сотрудники ФСБ, а следствие предъявило ему обвинение в превышении должностных полномочий. Он стал фигурантом уголовного дела по вырубке леса на 748 миллионов рублей в заказнике «Туколонь».
Кобзев в понедельник озвучил также имена заместителей губернатора и зампредов правительства. Первым замгубернатора назначен Владимир Дорофеев, а и.о зампредов правительства — Валентина Вобликова и Теймур Магомедов, Все они работали на этих постах в предыдущем составе правительства.