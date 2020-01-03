Забайкальские студенты старше 50 лет получат стипендии

Жители Забайкальского края, чей возраст превысил 50 лет, смогут переобучиться на желаемую специальность. Из бюджета региона в 2020 году выделят 42 миллиона рублей на обучение, выплату стипендий, компенсацию проезда и проживания, сообщила пресс-служба правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Резюме: что надо знать работодателю

Роструд в декабре предложил предусмотреть возможность для граждан старше 50 лет пройти переобучение для поиска работы. Оно будет проходить по трем схемам. Первая предусматривает обучение по направлению от службы занятости. По второй на обучение направляет работодатель. Третий вариант — обучение с использованием федеральной инфраструктуры.

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет, а студенты старше 50 лет будут получать стипендию. По такой схеме в ближайшие четыре года планируется обучить более 450 тысяч человек.

Кроме того, с 2020 года по решению Минтруда РФ женщины в декрете, а также безработные мамы детей-дошкольников смогут повысить квалификацию или сменить профессию через центры занятости. Деньги на обучение выделит федеральный бюджет.