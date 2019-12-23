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Генсек НАТО пожелал встретиться с Путиным

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы

«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», — приводит ТАСС заявление Столтенберга. По его мнению, как раз во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию врагом или противником. «Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом. Мы не делим мир на противников и друзей», — заверил Столтенберг.

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«Мы всегда пытаемся улучшить отношения», — сказал Столтенберг. «Россия — это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны», — констатировал он.

Вместе с тем генсек НАТО подчеркнул, что «Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства —Украины».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 декабря заявил, что решение о рекордном наращивании военных бюджетов странами-членами НАТО говорит о том, что альянс хочет доминировать в мире, в том числе на Ближнем Востоке. Лавров также обратил внимание на расширение альянса и перемещение военной инфраструктуры блока к российским границам.



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