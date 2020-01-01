Тариф на проезд вырастет в Томске на рубль

Стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января 2020 года вырастет на 1 рубль и составит 22 рубля, сообщается на сайте мэрии Томска.

Речь идет о всем муниципальном транспорте: маршрутках, троллейбусах и трамваях. Предположительно, рост тарифа будет происходить каждый год, цена будет подниматься также на 1 рубль. Так, в 2021 году стоимость проезда составит уже 23 рубля, в 2022 — 24 рубля, в 2023 — 25 рублей за поездку.

При этом в Томске продолжают действовать специальные тарифы. Например, томским перевозчикам разрешено поднимать стоимость проезда вечером, после 21.00. В такие часы пассажиру придется заплатить 25 рублей (тариф действует с 1 июля 2019 года).