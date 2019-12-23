Морозы сменят снегопады в Новосибирске

Похолодание придет на смену обильным снегопадам к середине недели в Новосибирск, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Юг Западной Сибири будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности. Проходит один циклон, на подходе другой — ныряющий циклон. Это создаст условия для снегопадов с метелями, с порывистыми ветрами до 17 метров секунду, а 25 декабря до 23 метров в секунду», — сказал Ягудин.

По его словам, температура воздуха 24 декабря днем составит 6-11 градусов, местами до 16 градусов мороза, ночью будет холоднее от 12-17 до 23 градусов мороза. 25 декабря Новосибирск будет находится в теплом секторе, температура воздуха днем составит 4-9 градусов мороза.

«В четверг придет волна холода. Температура будет понижаться в течении дня: утром 10 градусов мороза, а к вечеру упадет до 18 градусов мороза.