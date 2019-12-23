НАВЕРХ

Морозы сменят снегопады в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Фото: © Sibnet.ru

Похолодание придет на смену обильным снегопадам к середине недели в Новосибирск, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Юг Западной Сибири будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности. Проходит один циклон, на подходе другой — ныряющий циклон. Это создаст условия для снегопадов с метелями, с порывистыми ветрами до 17 метров секунду, а 25 декабря до 23 метров в секунду», — сказал Ягудин.

По его словам, температура воздуха 24 декабря днем составит 6-11 градусов, местами до 16 градусов мороза, ночью будет холоднее от 12-17 до 23 градусов мороза. 25 декабря Новосибирск будет находится в теплом секторе, температура воздуха днем составит 4-9 градусов мороза.

«В четверг придет волна холода. Температура будет понижаться в течении дня: утром 10 градусов мороза, а к вечеру упадет до 18 градусов мороза.

Новосибирск #Природа
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек НАТО пожелал встретиться с Путиным
•
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
•
СК заявил о манипуляциях Родченкова с базой данных спортсменов
•
Беспилотные бомбардировщики появятся в России
Подробности
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
Как это работает
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей
•
Язык умного дома: как общается электроника
•
Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение
НОВОСТИ СИБИРИ
Локоть назвал фото «неприличного» катка тестом Роршаха
Сибирь 23.12.2019 13:45
Морозы сменят снегопады в Новосибирске
Сибирь 23.12.2019 13:28
Сильные морозы установятся в Восточной Сибири
Сибирь 23.12.2019 13:03
Автомобилисты в Кузбассе выстроились в елку
Сибирь 23.12.2019 12:04
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
9674
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
8279
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
5694
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
4309
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек НАТО пожелал встретиться с Путиным
•
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
•
СК заявил о манипуляциях Родченкова с базой данных спортсменов
•
Беспилотные бомбардировщики появятся в России
Подробности
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
88
Путин ответит на все вопросы
59
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
50
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
45
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
Топ комментариев

Д. В

ЦитатаСССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская ГерманияПольша приняла участие в разделе...

Jеsse White

Про " 7 часов ждали "Скорую" звучит весьма сказочно, но, в целом, людей понять можно.Работа - крайне...

Jеsse White

Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении,...

Uynachalnica

До свидания! А что нужно для того, чтобы не само наказание пугало, а его неотвратимость?

Uynachalnica

Один день на сибнете, а уже вангуешь?