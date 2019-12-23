Сильные морозы установятся в Восточной Сибири

Морозы до -44 градусов ночью и до -36 градусов днем уставятся на неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Теплее будет в южных районах и по Прибайкалью, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю во вторник и среду без осадков. В четверг и пятницу местами небольшой снег. Ветер западный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -31… -36, при прояснении -38… -43 градуса, а по южной половине -24… -29 градусов. Днем -19… -24, по южной половине -12… -17, по северу до -34 градусов.

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По территории Бурятии во вторник и среду преимущественно без осадков, в среду и четверг местами небольшой снег. Ветер восточный с порывами до семи метров в секунду. Температура ночью -28… -33 градуса, местами -39… -44, по Прибайкалью и южным районам -19… -24 градуса. Днем -20… -25, местами -30… -35, по Прибайкалью и южным районам -11… -16 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом на западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -12… -17, при прояснении -22… -27 градусов, в северо-восточных районах -24… -29, при прояснении до -39 градусов. Днем -8… -13, местами -18… -23, в северо-восточных районах -26… -31 градус, сообщили иркутские синоптики.