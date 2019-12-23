Беспилотные бомбардировщики появятся в России

Новый стратегический бомбардировщик шестого поколения будет беспилотным, он должен появиться в России к 2024 году, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

«Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным», — сказал Кобылаш в интервью газете «Московский комсомолец».

По его словам, «новый самолет будет дозвуковым» и «сможет решать все задачи дальней авиации».

Кобылаш также сообщил, что дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но и за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — стратегического бомбардировщика пятого поколения.