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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Составлен рейтинг авто, не теряющих в цене

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Практически 90% от первоначальной цены можно выручить за «старый» Hyundai Solaris, невыгодны сделки с уже эксплуатируемыми BMW, УАЗ и Peugeot, говорится в рейтинге остаточной стоимости подержанных автомобилей.

Эксперты проекта «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо» проанализировали актуальные цены на 87 моделей массового сегмента и 75 моделей премиальных авто. В первой категории лидирует Hyundai Solaris, при продаже которого удастся получить 90% от первоначальной цены, приводят «Известия» данные исследования.

В десятку самых выгодных подержанных машин входят Kia Soul, Mazda CX-5, Kia Rio, Hyundai Creta, Skoda Rapid, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Toyota Corolla. Российских марок в этом списке нет.

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В премиальном сегменте больше всего от начальной цены удастся выручить при продаже хетчбэка Volvo V40 Cross Country — 88%. Далее в порядке убывания в десятке идут Audi Q7, Lexus RX, Audi TT, Volvo S60 Cross Country, Volvo S60, Lexus ES, Volvo XC70, Audi A4 Allroad и Volvo XC60.

Наименее ликвидны авто Datsun, Citroen, УАЗ, Peugeot и DS в массовом сегменте и BMW, Infiniti, Cadillac, Jaguar и Hyundai в массовом.

«Во многом у нас определяют цены мифы. Многие до сих пор убеждены, что Toyota надежнее, чем, скажем, Nissan, поэтому остаточная стоимость у Toyota выше, чем у других японских марок — у Honda, например. Даже низкие результаты китайских марок связаны не с качеством, а с психологией их восприятия в России. Опять же в силу традиции мы склонны воспринимать все китайские марки как одноразовые, хотя таковыми сейчас являются все автомобили», — прокомментировал рейтинг партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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