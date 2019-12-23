Книжное издательство пригрозило блокировкой «Яндекс.Видео» и YouTube

Суд Москвы удовлетворил жалобу издательства «Эксмо» к «Яндекс.Видео» и YouTube с требованием удалить аудиокнигу «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня, размещенную незаконно. Если пиратский контент не удалят добровольно, сервисам грозит вечная блокировка, сообщил гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.

Нелегальные аудиоверсии этой книги были размещены на YouTube и на «Яндекс.Видео». После решения суда YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги. Иначе они попадут под блокировку в России.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России», — цитирует «Ведомости» Рябыко.

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Вечная блокировка действует с 2015 года. Согласно закону, если сайт не отвечает на жалобы правообладателя, то суд выносит решение о предварительных обеспечительных мерах.

В этом случае интернет-страница попадает в реестр Роскомнадзора, который блокирует ее до удаления пиратского контента. Если правообладатель повторно находит нелегальную копию контента, то может потребовать вечной блокировки всего ресурса, даже если тот позднее удалит весь пиратский контент.

Группа «Эксмо-АСТ» — крупнейший российский издатель художественной литературы. Компания дважды добивалась вынесения предварительных определений по нелегальным аудиоверсиям своих книг на YouTube. Также группа через суд добилась удаления копии книги на сервисе для хранения файлов «Яндекс.Диск».