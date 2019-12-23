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Гигантскую самку таракана в Сибири спасли после родов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярские ветеринары провели ювелирную операцию под наркозом самке таракана, которая не могла правильно восстановиться после родов, сообщается в группе клиники «Лимпопо» в «ВКонтакте».

Врачи удалили у самки гигантского лесного таракана под наркозом кокон с оотекой, в которой созревает потомство у таракана. Кокон сам не вправлялся, потому что потомство в нем не до конца развилось.

«У самки таракана после родов кокон не вправлялся обратно несколько дней. Ее привезли на прием с уже подсыхающей оболочкой, которая могла быть позже инфицирована, и самка могла погибнуть. Принято решение оперировать. В нашей клинике это первый случай, когда сотрудники практически подковали блоху», —говорится в сообщении.

Фото: © клиника «Лимпопо»

Archimandrita tesselata — один из видов южноамериканских тараканов, также известный под названием таракан-архимандрит или гигантский лесной таракан. Родина этого насекомого — леса Коста-Рики и Панамы, возможно, близлежащие государства.

Длина взрослой особи составляет 75—85 миллиметров (у крупных самок до 100 миллиметров), таким образом, это один из крупнейших видов тараканов.

Этот вид часто разводится в неволе как декоративное насекомое, сравнительно неприхотлив, но малоплоден и медленно растёт. Довольно активные животные, способные к короткому планирующему полёту. Света обычно избегают. Питаются, в основном, листовым опадом и другими органическими остатками.

Красноярск #Звери
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