Новосибирский Минздрав взял на контроль зарплаты врачей скорой помощи

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов встретился с сотрудниками станции скорой помощи (ССМП) во время пикета в воскресенье. Он заверил участников, что министерство возьмет на контроль ситуацию с зарплатами и дефицитом кадров, сообщила пресс-служба областного правительства.

В воскресенье в сквере возле театра Глобус сотрудники станции скорой медицинской помощи провели акцию протеста, где рассказали о низких зарплатах и большой загруженности, а также о дефиците кадров.

Глава областного Минздрава выслушал участников акции и предложил им создать рабочую группу из руководителей министерства, администрации станции скорой помощи и представителей от каждой подстанции. Министр пообещал разобраться во всех обозначенных проблемах.

«Определенная проблема с дефицитом кадров есть, но ситуация находится на контроле, прорабатываются пути решения. Это системный вопрос, который решается не на пикетах, а через конструктивный диалог. Министерство открыто для любых обсуждений», — подчеркнул Хальзов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, нагрузка составляет в среднем 15,8 вызовов на одну бригаду станции скорой помощи в сутки, на общепрофильную фельдшерскую бригаду – 16.

Средняя заработная плата фельдшеров выездных бригад , по официальным данным, составляет более 38,2 тысячи рублей, врачей – 69,4 тысячи рублей. Но медики в ходе пикета объяснили, что такой доход возможен лишь при работе на полторы ставки, что влечет за собой перегруженность медперсонала.