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Космический корабль Starliner впервые мягко приземлился

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: BLM Nevada

Новейшей космический корабль Starliner , разработанный американской компании Boeing, совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, сообщает NASA.

Rорабль Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен в пятницу к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал. В ходе испытательного полета корабль должен был 21 декабря в автоматическом режиме состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию, однако из-за сбоя в системе расчета времени работы двигателей он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Из-за этого корабль перерасходовал топливо и стыковка со станицей стала невозможной, приводит «Интерфакс» сообщение NASA.

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В воскресенье корабль начал схождение с орбиты высоты 250 км, включив двигатели на торможение за 30 минут до посадки. В настоящее время МКС находится на орбите высотой более 400 километров, с которой российские пилотируемые корабли «Союз» после расстыковки осуществляют посадку на Землю.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более 5 миллиардов долларов на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он рассчитан на экипаж из семи человек.

SpaceX по сходному контракту с NASA получила 3,1 миллиарда для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в марте уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые пилотируемые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA, как полагают американские эксперты, в частности, отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей «Союз».



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