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СК заявил о манипуляциях Родченкова с базой данных спортсменов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следственный комитет России получил доказательства вмешательства бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных атлетов, сообщается на сайте ведомства.

Манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории стали причиной того, что исполком WADA жестко наказал Россию. Стране запретили в течение четырех лет проводить крупные международные спортивные соревнования, а российские атлеты в этот период не смогут участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах под национальным флагом.

СК обвиняет Родченкова в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, прежнее руководство антидопинговой лаборатории в 2015 и 2016 годах удаленно подключалось к электронной базе, содержащей результаты допинг-проб. Это происходило с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории Германии и США.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении.

«У Родченкова не было возможности войти в базу данных и изменить ее содержимое. Мы не знаем случаев, чтобы кому-то удавалось это сделать», — заявил ведущий дело Родченкова адвокат Джим Уолден AP, назвав обвинения СК «фарсом».

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