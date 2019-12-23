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Тува попала в тройку самых закредитованных регионов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Тува попала в тройку самых закредитованных регионов России, в этой Республике быстро прирастает объем кредитов, сообщается в исследовании РИА Новости.

Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч.

Значительный уровень закредитованности наблюдается у жителей Калмыкии и Тувы. Калмыкия занимает последнее место с большим отрывом, индикатор долговой нагрузки здесь составляет 86%. У Тувы, которая занимается второе место с конца, – 76%. Жители Тувы в среднем должны банку около 300 тысяч рублей.

Среди регионов с наиболее низкой закредитованностью оказались Ингушетия, Крым и Севастополь.

Республика Тува #Деньги
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