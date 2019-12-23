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СК в Бурятии опроверг участие начальника УгРо в двойном убийстве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

СК опроверг информацию о том, что в убийстве двух девушек 17-летней давности участвовал начальник угрозыска, возглавляющий управление в Центральном федеральном округе. Оба обвиняемых — жители Бурятии: один действующий сотрудник полиции, второй работал в службе безопасности частного предприятия, сообщило СУ СКР по Бурятии.

Сотрудники республиканского отдела СК по расследованию особо важных дел по раскрытию преступлений прошлых лет нашли виновников жестокого убийства двух девушке 17 и 18 лет, которое произошло в 2002 году. Их тела нашли в четырех километрах от автодороги «Иркутск-Чита» в местности «Клюквенная падь» на территории Кабанского района.

Тела погибших были изувечены: эксперты установили повреждения костей черепа и травмы головы. Тогда преступление не раскрыли, но работа по нему не прекращалась. Сотрудники созданного в 2019 году отдела по раскрытию преступлений прошлых лет заново проанализировали факты и обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников.

И уже после первой проверки выдвинутой версии следственная группа задержала двух мужчин — бывшего и действующего сотрудников местного отдела полиции. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление).

«Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой — является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности», — говорится в сообщении СКР по Бурятии.

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По версии следствия, в августе 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность «Клюквенная падь» и устроили застолье в ходе которого произошла ссора. Тогда милиционеры взяли топор и убили девушек.

После сообщения СК о задержании подозреваемых, в Сети появилась информация, что к преступлению был причастен Владимир Казадаев, возглавляющий управление уголовного розыска на транспорте МВД по ЦФО. Следственный комитет опроверг информацию, назвав ее несоответствующий действительности. Кроме того, Казадаев в настоящее время не руководит УгРо на транспорте в ЦФО.

Оба подозреваемых в убийстве сейчас находятся в СИЗО. Проверяются версии о причастности к преступлению еще ряда сотрудников полиции.

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