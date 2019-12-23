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Потерявшую память сибирячку спустя 16 лет нашел брат

Источник:
Sibnet.ru
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Потерявшую память девушку, которая пропала 16 лет назад, по ориентировке опознал брат, сообщается в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск» в «ВКонтакте».

Девушку нашли в Красноярске, когда ей было 16 лет. Она не помнила, кто она и откуда. Ее поместили в психоневрологический интернат. Там ее увидели волонтеры.

«Девочка пропала в 2003 году и долгих 16 лет о ее судьбе родным было ничего неизвестно! Все это время девочка провела в больнице в Красноярске. В феврале волонтерская организация начала масштабное распространение ориентировки по всей России, по всем поисковым отрядам. И вот, наконец, результат. Новогоднее чудо», — говорится в сообщении.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Потерявшую память Юлию по ориентировке узнал брат. Он позвонил волонтерам и рассказал, что девушка родом из Томска. Оказалось, что у девушки большая семья.

«Мы связались с сестрой Юли, она полностью подтвердила, что это их пропавшая сестра, назвала имена остальных братьев и сестер, маму, папу и это полностью совпадает с теми сведениями, которые смогли узнать у найденной девочки», — говорится в сообщении.

Красноярск #Здоровье
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