НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США

Источник:
ТАСС
248 10
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «3Северный поток-2» заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Группа судов, задействованная в строительстве, будет «расформирована», приводит ТАСС сообщение Allseas. Представитель компании отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия и Украина согласовали газовый транзит

Сенат Конгресса США накануне одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и документ вступил в силу. На этом фоне Allseas уведомила о приостановке работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с «Северным потоком». Против реализации программы выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.


Еще по теме
Миллер назвал параметры нового соглашения с Украиной
Россия и Украина согласовали газовый транзит
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
Россия и Украина согласовали транзит газа
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
•
МИД России ответил на заявления Польши о Второй мировой войне
•
Лавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая
•
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Подробности
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
Как это работает
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей
•
Язык умного дома: как общается электроника
•
Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тува попала в тройку самых закредитованных регионов
Сибирь 23.12.2019 11:00
СК опроверг участие начальника УгРо в двойном убийстве
Сибирь 23.12.2019 10:36
Потерявшую память сибирячку спустя 16 лет нашел брат
Сибирь 23.12.2019 10:19
Жители Абакана выбрали нового мэра
Сибирь 23.12.2019 09:55
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
9552
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
8211
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
5615
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
4230
Обсуждение (10)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
•
МИД России ответил на заявления Польши о Второй мировой войне
•
Лавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая
•
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Подробности
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
Сибирь
•
Тува попала в тройку самых закредитованных регионов
•
СК опроверг участие начальника УгРо в двойном убийстве
•
Потерявшую память сибирячку спустя 16 лет нашел брат
•
Жители Абакана выбрали нового мэра
•
Новосибирск прославился катком в виде «члена»
•
Междугородний автобус вылетел в кювет в Красноярском крае
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин ответит на все вопросы
59
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
48
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
США остановили строительство российского газопровода
41
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
37
Топ комментариев

Uynachalnica

Мощный форум надо было проводить, когда сроки выхода на пенсию увеличили, а сейчас это пустое словоблудие!

Д. В

ЦитатаСССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская ГерманияПольша приняла участие в разделе...

Алекс555

Это не Россия нарастила импорт а алигархи. Они живут не в России.Россия для них кто?

Jеsse White

Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении,...

Uynachalnica

До свидания! А что нужно для того, чтобы не само наказание пугало, а его неотвратимость?