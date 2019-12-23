Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «3Северный поток-2» заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

Группа судов, задействованная в строительстве, будет «расформирована», приводит ТАСС сообщение Allseas. Представитель компании отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.

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Сенат Конгресса США накануне одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и документ вступил в силу. На этом фоне Allseas уведомила о приостановке работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с «Северным потоком». Против реализации программы выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.