Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для газопровода «3Северный поток-2» заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Группа судов, задействованная в строительстве, будет «расформирована», приводит ТАСС сообщение Allseas. Представитель компании отказался от комментариев на тему, на какое время может затянуться реализация проекта.
Сенат Конгресса США накануне одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и документ вступил в силу. На этом фоне Allseas уведомила о приостановке работ.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с «Северным потоком». Против реализации программы выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.