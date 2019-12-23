НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Регина Дубовицкая ответила на призыв о закрытии «Аншлага»

Источник:
Sibnet.ru
356 0
Фото: Schekinov Alexey Victorovich / CC BY-SA 3.0

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая резко прокомментировала призыв экс-участницы Comedy Woman Елены Борщёвой о закрытии «никому не интересного» шоу.

«Мне не нравится, что в "Аншлаге" шутят над человеческими несовершенствами и убожеством: мужчины одеваются в колготки, подкладывают грудь, шепелявят. Я вообще считаю, что эту программу давно надо было уже закрыть», — сказала Борщева в шоу «Секрет на миллион».

Также бывшая звезда Comedy Woman предложила модернизировать «Аншлаг», чтобы он стал более интересным для молодых зрителей. Борщёва привела пример, что в Comedy на сцену выезжает робот, а в «Аншлаге» — мужчина в костюме пчелы, чем вывела из себя Дубовицкую.

«Да на хрена мне, чтобы выезжал робот? У нас выходит Винокур, а не робот. Зачем нам нужен робот?» — возразила телеведущая. Дубовицкая заявила, что у программы высокий рейтинг и в числе зрителей есть также молодежь, поэтому о закрытии или модернизации не может быть и речи. 

Программа «Аншлаг» выходит на телеэкранах с 1987 года, Регина Дубовицкая ведет юмористическое шоу с самого начала ее основания.

Еще по теме
Номер участницы шоу «Голос» назвали провалом
Выбраны самые популярные артисты 2019 года
Наргиз назвала продюсерский центр Фадеева сектой
Лазарева «довели» сравнения с Биланом
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
•
МИД России ответил на заявления Польши о Второй мировой войне
•
Лавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая
•
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Как это работает
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей
•
Язык умного дома: как общается электроника
•
Подключить бесплатно: Ростелеком дарит телевидение
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тува попала в тройку самых закредитованных регионов
Сибирь 23.12.2019 11:00
СК опроверг участие начальника УгРо в двойном убийстве
Сибирь 23.12.2019 10:36
Потерявшую память сибирячку спустя 16 лет нашел брат
Сибирь 23.12.2019 10:19
Жители Абакана выбрали нового мэра
Сибирь 23.12.2019 09:55
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
9552
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
8211
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
5615
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
4230
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
•
МИД России ответил на заявления Польши о Второй мировой войне
•
Лавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая
•
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Подробности
•
«Скорая» требует помощи: медики вышли на акцию протеста
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
Сибирь
•
Тува попала в тройку самых закредитованных регионов
•
СК опроверг участие начальника УгРо в двойном убийстве
•
Потерявшую память сибирячку спустя 16 лет нашел брат
•
Жители Абакана выбрали нового мэра
•
Новосибирск прославился катком в виде «члена»
•
Междугородний автобус вылетел в кювет в Красноярском крае
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин ответит на все вопросы
59
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
48
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
США остановили строительство российского газопровода
41
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
37
Топ комментариев

Uynachalnica

Мощный форум надо было проводить, когда сроки выхода на пенсию увеличили, а сейчас это пустое словоблудие!

Д. В

ЦитатаСССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская ГерманияПольша приняла участие в разделе...

Алекс555

Это не Россия нарастила импорт а алигархи. Они живут не в России.Россия для них кто?

Jеsse White

Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении,...

Uynachalnica

До свидания! А что нужно для того, чтобы не само наказание пугало, а его неотвратимость?