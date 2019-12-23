Регина Дубовицкая ответила на призыв о закрытии «Аншлага»

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая резко прокомментировала призыв экс-участницы Comedy Woman Елены Борщёвой о закрытии «никому не интересного» шоу.

«Мне не нравится, что в "Аншлаге" шутят над человеческими несовершенствами и убожеством: мужчины одеваются в колготки, подкладывают грудь, шепелявят. Я вообще считаю, что эту программу давно надо было уже закрыть», — сказала Борщева в шоу «Секрет на миллион».

Также бывшая звезда Comedy Woman предложила модернизировать «Аншлаг», чтобы он стал более интересным для молодых зрителей. Борщёва привела пример, что в Comedy на сцену выезжает робот, а в «Аншлаге» — мужчина в костюме пчелы, чем вывела из себя Дубовицкую.

«Да на хрена мне, чтобы выезжал робот? У нас выходит Винокур, а не робот. Зачем нам нужен робот?» — возразила телеведущая. Дубовицкая заявила, что у программы высокий рейтинг и в числе зрителей есть также молодежь, поэтому о закрытии или модернизации не может быть и речи.

Программа «Аншлаг» выходит на телеэкранах с 1987 года, Регина Дубовицкая ведет юмористическое шоу с самого начала ее основания.