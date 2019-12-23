Жители Абакана выбрали нового мэра

Жители на досрочном голосовании в воскресенье выбрали новым главой Абакана представителя «Единой России» Алексея Лемина, при этом явка составила лишь 23,6%, сообщается на сайте мэрии города.

По данным Территориальной избирательной комиссии города Абакана, явка избирателей составила 23,6%. В выборах приняли участие 30 тысяч жителей из 129 тысяч включенных в списки.

Досрочные выборы мэра Абакана назначили после трагической смерти прежнего главы города Николая Булакина в автоаварии. В воскресенье они выбрали новым мэром его заместителя Алексея Лемина. Он набрал 87%, за него проголосовали 26 тысяч избирателей.

«Я делал акцент на перспективу: как будет развиваться Абакан через 10 – 20 лет, как будет складываться демографическая ситуация. Всё это было избирателям интересно, особенно перспектива роста жилищного строительства. Я считаю, что город должен развиваться по плану, а продолжением такой работы станет разработка нового Стратегического плана социально-экономического развития города Абакана до 2030 года», — сказал Лемин после избрания.

По словам Алексея Лемина, общаясь с абаканцами на предвыборных встречах, он чувствовал большую любовь жителей города к Булакину. Это проявлялось в пожеланиях избирателей продолжать его дело.