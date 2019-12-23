Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома

Востребованность уличного видеонаблюдения постоянно растет — пользователи желают контролировать происходящее на парковке или вокруг дома в круглосуточном режиме. Однако поставить видеорегистратор для этого уже недостаточно. Современным запросам отвечают только интеллектуальные системы, встроенные в «умный дом».

Примером подобного решения является внешняя HD камера Ezviz Husky Air, интегрированная в фирменный облачный сервис видеонаблюдения Ростелекома. Это один из самых продвинутых вариантов для охранного наблюдения, доступный на сегодня пользователям. Какими возможностями обладает видеокамера?

Защищенный наблюдатель

Для круглосуточного слежения за придомовой территорией или периметром здания оптимально подходят цилиндрические камеры, оснащенные специальной ножкой и козырьком для защиты объектива от засветки. Именно в таком форм-факторе выполнена камера Ezviz Husky Air — у нее есть надежный металлический кронштейн для крепления и антивандальный продолговатый корпус.

Толстое стекло защищает широкоугольный объектив с углами обзора 92 градуса горизонтально и 108 градусов диагонально. По бокам объектива располагаются 26 инфракрасных светодиодов, которые обеспечивают качественную ночную съемку. Верхняя часть корпуса частично выполнена из металла, что позволяет рассчитывать на многолетнюю эксплуатацию без повреждений.

Фото: © ezviz.ru





Особенностью Ezviz Husky Air являются две поворотные Wi-Fi-антенны, которые позволяют держать устойчивую связь с роутером даже на удалении до 100 метров — это рекордное расстояние для подобных устройств. Однако стоит учитывать, что мощность маршрутизатора также должна быть достаточной.

Камера имеет защиту от внешних воздействий по стандарту IP66 — это означает, что устройство не боится дождя и пыли. Все крышки имеют силиконовые прокладки, которые предохраняют электронные внутренности камеры, а внешний кабель оснащен специальной втулкой и заглушкой для защиты от непогоды.

Технические характеристики камеры:

Матрица: 1/4" CMOS, прогрессивная развертка

Видеостандарты: трансляция двух потоков одновременно в формате H.264

Разрешение: 1920x1080 до 25 fps, 1280x720 до 50 fps

Функции: детектор движения и звука, пересечение линий, вторжение в зону

Производитель гарантирует работу камеры в температурном диапазоне от -30 до +60градусов Цельсия, а также относительной влажности до 95%. Дальность ИК подсветки в устройстве достигает 30 метров — этого достаточно для ночного наблюдения за придомовой территорией или для охраны периметра.

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Расширенные возможности

Камера имеет два сетевых адаптера и может работать как через кабельное подключение, так и через Wi-Fi. Первичное подключение устройство довольно простое — после установки с помощью кабеля достаточно зарегистрироваться в приложении «Умный дом Ростелеком» для смартфонов iOS или Android, оно доступно на Google Play или AppStore.

Затем следует активировать камеру по специальному QR-коду, напечатанному на кронштейне аппарата. Мобильное приложение присоединит устройство к личному кабинету пользователя, после чего видео станет доступно для просмотра на смартфоне или планшете. Сам процесс обычно занимает несколько минут.

Пользователю предлагаются стандартные возможности «облака» Ростелекома — видео доступно семь или 30 дней, в зависимости от категории ролика. Видео можно перематывать, просматривать по хронометражу и событиям, делать скриншоты, скачивать при необходимости на локальные носители.

В настройках камеры выбирается чувствительность детектора движения, а встроенный динамик можно использовать для подачи сигналов тревоги с помощью встроенной сирены мощностью 100 децибел.

Фото: © ezviz.ru





Система зафиксирует громкий шум, заметит пересечение определенного периметра или нестандартное движение, после чего на смартфон владельца придет уведомление. Более того, если злоумышленник отключит питание, чтобы вывести камеру из строя, она все равно отправит аварийное сообщение пользователю.

Кроме того, камера позволяет вести переговоры с человеком, находящимся в зоне нескольких метров от устройства. То есть аппарат можно использоваться и в качестве видеотелефона, если поместить его над калиткой. Чтобы отправить голосовое сообщение на встроенный динамик камеры, достаточно нажать соответствующую кнопку в мобильном приложении.

Выводы: Ezviz Husky Air — удачная камера для умной системы уличного видеонаблюдения от Ростелекома. Ключевым преимуществом можно назвать наличие проверенной экосистемы от крупной компании, которая представляет собой интеллектуальный сервис видеоконтроля с множеством инструментов.

Аппарат выделяется легким и прочным корпусом, стойким к перепадам температур и атмосферным осадкам, наличием двух Wi-Fi-антенн с очень высокой дальностью связи, встроенной сиреной для подачи сигнала тревоги. Устройство нельзя назвать бюджетным, но владельцам частных домов определенно стоит к нему присмотреться.