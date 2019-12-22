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Междугородний автобус вылетел в кювет в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, на 13 километре автодороги Минусинск-Городок-Белык 36-летний водитель автобуса Kia не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. В момент аварии в автобусе находилось 20 пассажиров, семь из них обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

На место ДТП выехал начальник МО МВД России «Минусинский» Евгений Кусков. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции назначена проверка в отношении перевозчика автотранспортного предприятия и должностных лиц.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, а также причины способствующие аварии.

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