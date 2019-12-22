МИД России ответил на заявления Польши о Второй мировой войне

Именно Варшава уже много лет подрывает двусторонние отношения с Москвой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление внешнеполитического ведомства Польши, обвинившего Россию в искажении причин Второй мировой.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — приводит РИА Новости заявление Захаровой.

На пресс-конференции в четверг президент России Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

МИД Польши, комментируя слова российского лидера, заявил, что высказывания Путина вызывают «тревогу и недоумение» и «представляют ложную картину событий». Уже несколько лет Варшава придерживается мнения о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.

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Одним из доказательств вины Советского Союза в Польше считают подписание советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа), который был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание документа не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств.

Одновременно с этим был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов СССР и Германии. В зону влияния Москвы вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась на запад.