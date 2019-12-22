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Журнал Science назвал важнейший научный прорыв года

Источник:
ТАСС
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Фото: © EPA-EFE/EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION

Редакция журнала Science (США) назвала главным научным прорывом года снимки окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87, полученные проектом Event Horizons Telescope.

«Этот снимок не просто выдающийся пример научных прорывов. Скептики часто закатывают глаза, когда они слышат, как ученые рассказывают о существовании неких процессов или объектов, которые нельзя увидеть. Теперь у них появилась возможность лицезреть один из подобных объектов, который играет важнейшую роль в эволюции галактик», — приводит ТАСС выдержки из статьи.

Проект Event Horizons Telescope представляет собой своеобразную виртуальную обсерваторию-интерферометр, в рамках которого были объединены мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира. Он был создан в 2009 году для наблюдений за двумя объектами — сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути и галактики M87 в созвездии Девы.

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Используя объединенные ресурсы этих обсерваторий, астрономы надеялись получить фотографии «тени» черной дыры. Так они называют особый регион в ее окрестностях, где можно увидеть своеобразное «отражение» ее горизонта событий, той зоны, откуда ни свет, ни любой материальный объект вырваться не может.

В апреле прошлого года участники EHT заявили о первом успехе — им удалось сфотографировать эту зону в окрестностях черной дыры в центре галактики М87. В ближайшее время, как сообщал ТАСС Андрей Лобанов, один из участников проекта, они опубликуют аналогичные изображения для объекта Sgr A* в центре Млечного Пути.

Победителем в «народной» номинации стало другое важное открытие уходящего года — реконструкция облика денисовского человека, которую удалось сделать на основе найденного в одной из тибетских пещер фрагмента челюсти девочки.

Денисовцы, один из видов древних людей, сосуществовавших с Homo sapiens, раньше были известны человечеству только по нескольким зубам и костяшкам пальцев, найденных в российской Денисовой пещере на Алтае.



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