Эксперт предупредила о вреде чрезмерного потребления воды

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Алла Погожева рассказала о последствиях чрезмерного потребления жидкости.

Большое количество воды, как заявила специалист, способствует повышению распада белка. Кроме того, избыточная жидкость в организме выводит микроэлементы и витамины и может привести к перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы, приводит РИА Новости слова Погожевой.

Она пояснила, что организм получает из продуктов литр жидкости, а еще около 1-1,5 литра в виде напитков или супов.

Эксперт подчеркнула роль вкуса напитка для утоления жажды. Она привела в пример морс, квас и зеленый чай, которые стимулируют слюноотделение. Это, в свою очередь, снижает желание пить.