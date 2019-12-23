Фильм дня: «Берия. Проигрыш»

Полудокументальная история «Берия.Проигрыш» повествует о причинах ареста и последних днях жизни российского революционера.

23 декабря 1953 года дело Берии было рассмотрено Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР. В тот же день его расстреляли.

В фильме, посвященном Лаврентию Берии, детально восстановлены обстоятельства его ареста. Рассказывается о заседании Президиума, с которого Берию увели в наручниках, о последних месяцах жизни, проведенных в тюрьме и его расстреле.

В мини-сериале из четырех эпизодов роль Берии исполнил Владимир Щербаков, Хрущева сыграл Владимир Чуприков. Киноленту срежиссировали Максим Иванников и Карен Захаров.