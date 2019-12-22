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Россияне рассказали об источниках новогоднего настроения

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинству россиян (40%) новогоднее настроение создают елка, гирлянды и украшения в доме или на витринах магазинов, следует из данных опроса, проведенного сервисом покупки билетов Tutu.ru.

К тому же новогоднее настроение приносят запах мандаринов (7% опрошенных) и новогодние фильмы, такие как «Ирония судьбы» или «Елки» (7%). При этом, согласно опросу, подготовка новогоднего стола (6%) и покупка подарков (6%) в большей степени приносят россиянам новогоднее настроение, чем поздравление президента и бой курантов (4%), брызги шампанского (2%), а также фейерверки (1%).

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Кроме того, 21% респондентов ответили, что не любят Новый год, поэтому не чувствуют новогоднего настроения, приводит РБК результаты опроса.

Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte, на празднование приближающегося Нового года средний россиянин планирует потратить 19,3 тысячи рублей. По сравнению с 2018 годом ожидаемые расходы выросли на 14% — тогда россияне планировали потратить в новогодние праздники 16,9 тысячи рублей, однако фактические расходы, по данным Deloitte, составили в среднем 18,3 тысячи рублей.


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Uynachalnica

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