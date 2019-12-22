Четырехэтажное здание обрушилось в Омске

Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

«Только что из-под завалов достали тело погибшего», — сказала ТАСС Болдинова. Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины, добавила представитель СК РФ.

По данным МЧС, в воскресенье в 09.50 по мск поступила информация о том, что в процессе демонтажа неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории комбикормового завода частично обрушились три этажа.