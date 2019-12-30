10 способов способов загадать желание на Новый год

Как загадать желание на Новый год 2020? Существует множество несколько простых способов, которые не отнимут много времени и сил, зато украсят вечер и помогут поверить в удачу.

Именно в канун Нового года мы все ждём чуда и готовы поверить, что маленькие ритуалы сделают нас счастливее. Способы загадать желание связаны с творчеством, сладостями, напитками, подарками, но не требуют ничего особенного, кроме веры в волшебство.

Самый популярный способ: под бой курантов написать свою мечту на маленьком листочке бумаги, сжечь его, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить. Главное – успеть сделать это, пока не пробила полночь.





Есть и более необычный вариант этого ритуала – цветочный. В канун Нового года купите себе букет (а если вам подарит его кто-то из близких, будет просто идеально). Перебирая лепестки цветов, думайте о своей мечте. За час до полуночи сорвите три лепестка, бросьте их в бокал с любимым напитком и поставьте его под ёлку, а под бой курантов выпейте.





Подробно своё желание можно визуализировать на рисунке или просто в письме. Этот листок 31 декабря положите в красный конверт, спрячьте подальше и не открывайте до следующего Нового года.





А если желаний несколько, перед праздником положите листочки в банку, оформив её красиво – внутри могут лежать ёлочные украшения, мишура. Под бой курантов банку нужно закрыть и не открывать в течение года.





Также написанное на листочке желание можно положить в маленькую коробочку (желательно самодельную), и повесить её на ёлку. За несколько минут до наступления Нового года прикоснитесь к коробочке и скажите «Желание тайно, но станет реально». После полуночи листок нужно выбросить в окно, а коробку вернуть на дерево.





В Испании символом удачи и благополучия считают виноград. Поэтому под бой курантов нужно успеть съесть 12 виноградин и загадать желание. Важно выплюнуть все косточки... Ну или немного схитрить и купить виноград, где их нет.





Если желание связано с материальным благополучием, в канун Нового года нужно приготовить маленькие подарочки незнакомым людям. Их число должно соответствовать последним цифрам в году (то есть в этом году – 20). После боя курантов нужно выйти на улицу и вручить все сюрпризы прохожим, тогда в новом году ваша мечта исполнится.





Есть ещё один весёлый способ: если можете сформулировать свою главную мечту буквально в двух словах, тогда во время боя курантов нужно забраться на диван или стул, прыгнуть высоко и успеть произнести своё желание, пока ноги не коснулись пола.





Если отмечаете Новый год в большой компании, где возможны нежданные гости, важно помнить о своём желании в тот момент, когда на пороге появляется такой человек. Нужно постараться взять его за руку и мысленно произнести свою мечту. А после важно наблюдать за гостем: как он будет выглядеть и вести себя. Если человек порадует присутствующих, то мечта сбудется, а вот если будет вести себя некрасиво и с кем-то поссорится, то, увы, вероятность ниже.





А если в заветный час ещё не знаете, что загадать, не всё потеряно. Когда будете разбирать ёлку, подумайте о своей мечте, и загадайте желание в момент, когда кладёте в коробку последнюю игрушку. Важно запомнить её – она поможет мечте сбыться.



