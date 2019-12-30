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10 способов способов загадать желание на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Как загадать желание на Новый год 2020? Существует множество несколько простых способов, которые не отнимут много времени и сил, зато украсят вечер и помогут поверить в удачу.

Именно в канун Нового года мы все ждём чуда и готовы поверить, что маленькие ритуалы сделают нас счастливее. Способы загадать желание связаны с творчеством, сладостями, напитками, подарками, но не требуют ничего особенного, кроме веры в волшебство.

  • Самый популярный способ: под бой курантов написать свою мечту на маленьком листочке бумаги, сжечь его, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить. Главное – успеть сделать это, пока не пробила полночь.

  • Есть и более необычный вариант этого ритуала – цветочный. В канун Нового года купите себе букет (а если вам подарит его кто-то из близких, будет просто идеально). Перебирая лепестки цветов, думайте о своей мечте. За час до полуночи сорвите три лепестка, бросьте их в бокал с любимым напитком и поставьте его под ёлку, а под бой курантов выпейте.

  • Подробно своё желание можно визуализировать на рисунке или просто в письме. Этот листок 31 декабря положите в красный конверт, спрячьте подальше и не открывайте до следующего Нового года.

  • А если желаний несколько, перед праздником положите листочки в банку, оформив её красиво – внутри могут лежать ёлочные украшения, мишура. Под бой курантов банку нужно закрыть и не открывать в течение года.

  • Также написанное на листочке желание можно положить в маленькую коробочку (желательно самодельную), и повесить её на ёлку. За несколько минут до наступления Нового года прикоснитесь к коробочке и скажите «Желание тайно, но станет реально». После полуночи листок нужно выбросить в окно, а коробку вернуть на дерево.

  • В Испании символом удачи и благополучия считают виноград. Поэтому под бой курантов нужно успеть съесть 12 виноградин и загадать желание. Важно выплюнуть все косточки... Ну или немного схитрить и купить виноград, где их нет.

  • Если желание связано с материальным благополучием, в канун Нового года нужно приготовить маленькие подарочки незнакомым людям. Их число должно соответствовать последним цифрам в году (то есть в этом году – 20). После боя курантов нужно выйти на улицу и вручить все сюрпризы прохожим, тогда в новом году ваша мечта исполнится.

  • Есть ещё один весёлый способ: если можете сформулировать свою главную мечту буквально в двух словах, тогда во время боя курантов нужно забраться на диван или стул, прыгнуть высоко и успеть произнести своё желание, пока ноги не коснулись пола.

  • Если отмечаете Новый год в большой компании, где возможны нежданные гости, важно помнить о своём желании в тот момент, когда на пороге появляется такой человек. Нужно постараться взять его за руку и мысленно произнести свою мечту. А после важно наблюдать за гостем: как он будет выглядеть и вести себя. Если человек порадует присутствующих, то мечта сбудется, а вот если будет вести себя некрасиво и с кем-то поссорится, то, увы, вероятность ниже.

  • А если в заветный час ещё не знаете, что загадать, не всё потеряно. Когда будете разбирать ёлку, подумайте о своей мечте, и загадайте желание в момент, когда кладёте в коробку последнюю игрушку. Важно запомнить её – она поможет мечте сбыться.


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Удавиков

Молодчинка Фёдор, правда Куинтон много лишнего веса набрал, шибко медленным оказался для перестрелки...

aleks.flow

они бы сами на этот МРОТ попробовали бы прожить....хотя бы пару месяцев...

tgenam

ЛИХО Мариинский Спиртовый Комбинат уже не вернешь одни стены

Иркут 69

Смешно звучит предупреждение о "злоупотреблении красной икрой"... 😀Такое ощущение что РИА Новости перепутали...

ANVikulov

ага и жкх ,бенз,налоги,шафы выросли на 8 % и перекрыли рубеж в 2000. Заживещь ты еще и должен останешься