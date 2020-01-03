Восточный гороскоп: трудиться и жениться

Год Крысы в китайской календаре считается более значимым, чем любой другой. Именно он открывает новый 12-летний цикл, поэтому обещает стать судьбоносным для каждого. Белая Крыса оценит, как вы прожили прошлые 12 лет, и поможет построить далеко идущие планы.

Восточный гороскоп не только рассказывает, чего ждать от хозяйки наступающего года, но и дает советы — как суметь подружиться с покровительницей нового года.

Для мужчин: время свершений

Год Крысы обещает перемены мужчинам всех знаков уже начиная с зимы. Возможно, в начале года изменения будут не столь существенными, зато весной хозяйка года уж точно удивит вас, можете не сомневаться. Наступит самая благоприятная пора для новых свершений.

Крыса не терпит лени и слабости, поэтому в новом году будьте максимально активны и инициативны как в делах, так и в личной жизни. Крыса надеется на себя, а не на подарки судьбы, и будет ждать от вас того же. Если мечтаете перевести отношения на новый уровень, не медлите с решительным шагом.

В восточных странах, в частности, Китае, Крыса считается священным животным, поэтому наступающий год обещает быть очень удачным. Он благоприятен, в первую очередь, для карьерного роста, финансовых дел, а также творчества. Наиболее удачно пойдут дела у тех мужчин, от которых в профессиональной сфере требуются смелые идеи и нестандартные решения.

Для женщин: пора творчества

Женщинам хозяйка года советует, в первую очередь, наметить планы на будущее. Не бойтесь подробно расписать свои цели и мечты на следующий цикл восточного гороскопа, даже если вам кажется, что до следующего года Крысы ещё очень далеко.

Новый год принесёт удачу творческим личностям, тем, кто связан с искусством, модой, дизайном. Год отлично подходит для начала новых проектов. Также у вас есть все шансы монетизировать одно из своих хобби. Ничего не бойтесь, Крыса уважает смелость и инициативность.

Год также прекрасно подходит для создания семьи, но идите в загс с партнёром только если чувствуете, что вы оба настроены серьёзно. Планировать прибавление в семействе лучше всего в конце лета или осенью. Если же ваши отношения к началу года не радуют, именно в ваших силах всё исправить.

Восточный гороскоп по годам рождения

Что ждет Крысу (2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Рожденным в год Крысы хозяйка наступающего года приготовила по-настоящему приятные сюрпризы. Вам будет везти буквально во всём, но особенно — в денежных делах. Если вы мечтали увеличить уровень дохода, наступает самое удачное время для этого. Середина года располагает к крупным покупкам, а осенью вероятны очень перспективные деловые предложения.

Семейным представителям своего знака Крыса обещает спокойный и гармоничный год. Важно уделять как можно больше внимания детям. Если же ваше сердце пока свободно, то ждите, что придётся выбирать между поклонниками — в новом году вы будете особенно привлекательны.

Что ждет Быка (2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Для Быков год также обещает быть плодотворным, но не стоит просто верить в удачу, вам предстоит ударно поработать, чтобы добиться желаемого. Вероятно начало новых проектов, смена места работы, особенно весной и летом.

А вот в личной жизни Крыса не желает вам перемен: если планировали разорвать затянувшиеся отношения, лучше десять раз подумать — хозяйка года за гармонию и стабильность. Если ваше сердце свободно, велики шансы на новые знакомства летом. Однако именно в это время важно быть внимательнее к своему здоровью.

Что ждет Тигра (2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Тиграм в год Крысы предстоит многое обдумать, особенно это касается профессиональной сферы. Наступило время самоанализа, даже самокритики, некой работы над ошибками. Осознав свои просчёты, вы можете добиться многого, однако в этом году очень важно избегать конфликтов с руководством. Для смены работы лучше всего подходит осень.

Конец года наиболее благоприятен для новых знакомств, начала отношений. А вот если ваше сердце давно занято, но в паре не всё гладко, именно вы в этом году можете изменить совместную жизнь к лучшему, проявив мягкость и доброту по отношению к партнёру.

Что ждет Кролика/Кота (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Рождённым в Год Кролика Белая Крыса обещает головокружительные перемены. Самое время менять работу, осваивать новые знания, путешествовать и даже переезжать. Наиболее благополучным этот год будет в финансовом отношении, но важно реально оценивать происходящее, не забывая о разумной экономии.

Порадует семейная, личная жизнь. Год отлично подходит для заключения брака, рождения ребёнка. Однако немало времени придётся уделять друзьям, что может не понравиться вашей второй половинке. Для новых знакомств лучше всего подходит лето.

Что ждет Дракона (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Драконам восточный гороскоп обещает очень разноплановый, неоднозначный год. Победы будут чередоваться с поражениями, взлёты с падениями. Наиболее удачным для вас будет конец 2020 года, так что если кажется, что что-то идёт не по плану, отчаиваться не стоит!

В деловой сфере кардинальных перемен в этом году не ожидается, а вот для обучения и развития наступает очень благоприятный период. Для новых знакомств и развития романтических отношений больше всего подходят конец лето и осень. В 2020 году Драконам очень важно следить за здоровьем и избегать стрессов.

Что ждет Змею (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Для трудолюбивых Змей 2020 год будет очень плодотворным. Ваша карьера достигнет желаемого уровня, но особенно удачно сложатся денежные дела, так что смело можете планировать крупные покупки и другие финансовые вложения даже на первую половину года: самым прибыльным временем станет весна.

Середина 2020 года располагает к новым знакомствам и развитию уже существующих романтических отношений. Осень подарит Змеям очень радостные новости от кого-то из родных. О здоровье представителям знака в новом году переживать не стоит.

Что ждет Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Представителям этого знака хозяйка года приготовила награды за прошлые труды. Несмотря на успехи, Лошадям стоит немного сбавить темпы работы и в новом году обязательно найти время на отдых. Лучше всего для отпуска подойдёт начало лета. Даже если нет времени или желания куда-то ехать, просто сделайте паузу в делах.

В личной жизни Лошадям в 2020 году стоит немного побыть эгоистами и ставить на первое место личные интересы, а потом уже заниматься делами близких. Этот год отлично подходит для ухода за собой, оздоровительных процедур, смены имиджа.

Что ждет Козу/Овцу (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Коз ждёт очень насыщенный год. Причём расслабиться не удастся уже в самом начале, будьте готовы к активной зиме. В деловой сфере важно уделить максимум внимания отношениям с коллегами и руководством. У вас есть все шансы достигнуть заветной цели уже к осени. Конец весны и начало лета станут лучшей порой для отдыха.

В личной жизни вас также не отпускает бурный поток событий. В семейных парах возможны конфликты, зато порадуют примирения. Год прекрасно подходит для планирования пополнения. Если же ваше сердце пока свободно, стоит иначе взглянуть на того, кто уже давно рядом.

Что ждет Обезьяну (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Обезьян ждёт радостный и лёгкий год. На первый план выходит личная жизнь, но и в деловой сфере вероятны приятные сюрпризы. Возможно продвижение по карьерной лестнице или, как минимум, увеличение дохода. Не забывайте об отношениях с коллегами, будет не лишним общаться с ними в неформальной обстановке.

Семейная жизнь больше всего порадует Обезьян. Вероятно прибавление в семье: если не конкретно у вас, то у кого-то из очень близких вам людей. Если вы задумываетесь о новом романе, лучшим временем для знакомств станет лето. В 2020 году не забывайте о здоровье, особенно важно следить за режимом питания и физических нагрузок.

Что ждет Петуха (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

У Петухов в 2020 году есть все шансы догнать и обогнать конкурентов. Благодаря активности и трудолюбию вы сможете добиться очень многого в профессиональной сфере. Лучшим временем для резкого рывка вперёд станет весна. Также этот период подходит для крупных покупок.

В личной жизни всё не так радужно, но именно в ваших силах избегать ссор с близкими. Особенно важно быть тактичными в том, что касается финансов и общего имущества — это совсем не повод для разногласий. Год Крысы обещает быть богатым на знакомства. Уже в начале года вы можете обрести нового друга или единомышленника.

Что ждет Собаку (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Собакам хозяйка года обещает удачу на протяжении всего 2020. Однако Крыса советует немного сбавить обороты и постараться расслабиться — вы действительно это заслужили. Сейчас не время для перемен, оглянитесь вокруг и наслаждайтесь тем, что у вас уже есть. В деловой сфере всё будет спокойно, однако в конце года очень важно не допускать разногласий с руководством. Финансовая ситуация также будет стабильной, переживать вам не о чем.

Семейных представителей знака ждут разногласия и примирения, не всё будет идеально, но очевидно, что вместе вам будет намного лучше, чем врозь. В 2020 году очень важно уделить максимум внимания детям. Внимания к свободным Собакам в год Крысы будет хоть отбавляй, но не стоит бросаться в новые отношения как в омут с головой, всему своё время.

Что ждет для Кабана (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Новый год потребует от Кабанов активности в делах. Очень важно проявить инициативу уже в начале периода, чтобы в конце пожинать плоды. Зимой и весной очень важно не допускать конфликтов с руководством. Лучше всего сложится год у тех, чья работа связана с творчеством. Если вы мечтаете сменить рабочее место, то не стоит откладывать, делать это нужно уже зимой.