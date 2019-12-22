Названа сфера военного превосходства России над США

Эксперты аналитического центра RAND Corporation считают, что полевая артиллерия армии Соединенных Штатов уступает российским вооружениям.

С начала 2000-х Пентагон стал концентрироваться на борьбе с повстанцами. Во время операций с участием небольших подразделений в Ираке и Афганистане в качестве основного источника огневой поддержки вместо артиллерии использовались самолеты и вертолеты, приводит РИА Новости выдержки из статьи National Interest.

Это привело к тому, что американские артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года. Эксперт Джон Гордон отмечает, что в результате артиллерия США стала менее эффективной, в то время как эффективность российской артиллерии осталась прежней. Россия же вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.

При этом российская армия может поражать вражеские позиции на значительной дистанции при помощи реактивной системы залпового огня «Смерч» с дальностью полета примерно 100 километров и ракетного комплекса «Искандер», способного выстрелить примерно на 400 километров, когда американская 155-миллиметровая гаубица «Паладин» имеет дальность стрельбы примерно на 32 километра.







