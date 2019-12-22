«Искусственное солнце» задумали создать в Китае

Китайские ученые запустят 2020 году новый экспериментальный термоядерный реактор HL-2M в рамках проекта EAST — «искусственное солнце».

Процессы в термоядерном реакторе походят на те, что происходят в ядре Солнца, сообщил глава Юго-Западного института физики Дуань Сюйжу. Реактор сможет разогреть плазму до температуры выше 200 миллионов градусов по Цельсию.

Замдиректора Института ядерной физики НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров считает, что китайская установка HL-2M «по каким-то параметрам будет превосходить существующие», но «никакого прорыва в этом нет». «Скорее всего, они создадут какую-то компактную маленькую установку, где добьются неплохих параметров по плазме. Но никакого прорыва в энергетике это не даст», — приводит РИА Новости слова профессора.

Тихомиров отметил, что крупнейший термоядерный реактор в мире под названием ITER строится во Франции. В его создании также участвует Россия. По его мнению, реактор, который планируется достроить к 2025 году, китайцы «переплюнуть не могут».

При этом эксперт подчеркнул, что сегодня в России термоядерные исследования «развиваются по различным направлениям».