МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Министерство иностранных дел Польши выразило «тревогу и недоумение» по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны

Путин на пресс-конференции в четверг напомнил, что Красная Армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Он отметил, что польское правительство в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем было бы даже разговаривать на эту тему».

«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — приводит РИА Новости заявление МИД Польши.

Польская сторона полагает, что «правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне».

В МИД Польши утверждают, что «слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях».

Официальной позицией Польши уже много лет остается тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия. Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении, именуемый пактом Молотова —, который был заключен 23 августа 1939 года в Москве.

Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.







