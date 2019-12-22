НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Источник:
РИА Новости
255 2
Фото: Lukas Plewnia from Berlin, Deutschland / CC BY-SA 2.0

Министерство иностранных дел Польши выразило «тревогу и недоумение» по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны

Путин на пресс-конференции в четверг напомнил, что Красная Армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Он отметил, что польское правительство в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем было бы даже разговаривать на эту тему».

«С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — приводит РИА Новости заявление МИД Польши.

Польская сторона полагает, что «правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского Союза в начавшейся Второй мировой войне».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак 30 лет назад СССР проиграл «холодную войну»

В МИД Польши утверждают, что «слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях».

Официальной позицией Польши уже много лет остается тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия. Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают советско-германский договор о ненападении, именуемый пактом Молотова —, который был заключен 23 августа 1939 года в Москве.

Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.




Еще по теме
Германия осудила США за санкции против России
США остановили строительство российского газопровода
Трамп наотрез отказался помогать Украине
Путин прочитал часовую лекцию лидерам стран СНГ
смотреть все
Политика #Мир #Россия #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
•
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
•
ПФР объяснил схему индексации пенсий уволившихся пенсионеров
•
«Искусственное солнце» задумали создать в Китае
Подробности
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
Как это работает
•
Что такое пинг и как его проверить?
•
Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Наступил самый короткий день в году
Сибирь 22.12.2019 03:57
Жители Абакана выберут нового мэра
Сибирь 22.12.2019 01:48
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
Сибирь 21.12.2019 21:59
Полицейского в Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Сибирь 21.12.2019 21:21
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
9124
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
7880
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
5275
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
3842
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
•
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
•
ПФР объяснил схему индексации пенсий уволившихся пенсионеров
•
«Искусственное солнце» задумали создать в Китае
Подробности
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
Сибирь
•
Наступил самый короткий день в году
•
Жители Абакана выберут нового мэра
•
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
•
Полицейского в Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
•
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
•
Рабочие погибли в Иркутской области из-за обвала
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
88
Путин ответит на все вопросы
59
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
США остановили строительство российского газопровода
39
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
32
Топ комментариев

sergrom

Анекдоты про Масло Пальмовое: Индонезия в шесть раз повысила вывозные пошлины на пальмовое масло.В ЕС...

Uynachalnica

Пальмовое нынче дорого, надо на олифу местным производителям переходить.

Wojnar

Как что не так?Он не сделал это так называемое масло санкционным продуктом, как турецкие помидоры и что...

andrei703333

Чего бы доброго от наших исходило

gomologos

Все делается чтобы русские скорее вымерли и освободили земли для других народов - более лояльных и послушных.