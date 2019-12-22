Завод «Нефтехим» загорелся в Уфе

Пожар вспыхнул в здании «Опытного завода "Нефтехим» в столице Башкирии— Уфе. Ему присвоен повышенный ранг, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным спасателей, в 08:44 по мск пожар в Уфе локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Всего в ликвидации возгорания задействованы 135 человек и 45 единиц техники.
Пожару присвоен повышенный ранг. Информация о погибших и
пострадавших не поступала. Пожар происходит на территории промзоны, жилых домов
вблизи нет. Существует угроза распространения на другие производственные
здания. «К месту пожара направлен пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонн
пенообразователя», — сказали ТАСС в МЧС.
Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по
Башкирии Марат Латыпов, на заводе загорелась горючая жидкость. «Горит
легковоспламеняющаяся и горючая жидкость, затаренная в 250-литровых бочках,
происходит растекание данной жидкости, есть угроза другим емкостям. В настоящее
время силы и средства работают по повышенному, третьему, рангу пожара», —
сказал он.
Латыпов уточнил, что на месте ЧП проводится анализ проб воздуха, превышений ПДК пока не зафиксировано.