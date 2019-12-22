Завод «Нефтехим» загорелся в Уфе

Пожар вспыхнул в здании «Опытного завода "Нефтехим» в столице Башкирии— Уфе. Ему присвоен повышенный ранг, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным спасателей, в 08:44 по мск пожар в Уфе локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Всего в ликвидации возгорания задействованы 135 человек и 45 единиц техники.





Пожару присвоен повышенный ранг. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожар происходит на территории промзоны, жилых домов вблизи нет. Существует угроза распространения на другие производственные здания. «К месту пожара направлен пожарный поезд с 340 тоннами воды и 6,9 тонн пенообразователя», — сказали ТАСС в МЧС.



Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов, на заводе загорелась горючая жидкость. «Горит легковоспламеняющаяся и горючая жидкость, затаренная в 250-литровых бочках, происходит растекание данной жидкости, есть угроза другим емкостям. В настоящее время силы и средства работают по повышенному, третьему, рангу пожара», — сказал он.



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Латыпов уточнил, что на месте ЧП проводится анализ проб воздуха, превышений ПДК пока не зафиксировано.