ПФР объяснил схему индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года с помощью специального механизма перерасчета, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — сказал Дроздов в интервью «Российской газете».

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Например, гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019-го. Соответственно ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 рубля х 120 + 4 383,59 рубля). С 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).

Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят, продолжил глава ПФР.