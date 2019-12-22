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Лебедев проиграл Мчуну из Южной Африки

Источник:
ТАСС
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Фото: © кадр из видео

Экс-чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев проиграл поединок и не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 килограмма.

Боксеры с первых секунд заняли центр ринга и начали вести позиционную борьбу. В первых раундах активнее был Мчуну, который пробивал по корпусу и джебом (прямой слева для боксера-правши), Лебедев же долго присматривался к сопернику и готовил атаки. Во втором раунде судья снял одно очко с россиянина за нарушение правил, передает ТАСС.

Только в четвертом раунде Лебедев активизировался и стал действовать энергичнее, но было заметно, что в скорости и резкости он значительно уступает южноафриканцу. Мчуну больше двигался, быстрее атаковал и отлично оборонялся. Южноафриканец видел практически все атаки Лебедева и успевал или уклоняться. Тогда как большинство ударов Мчуну достигало цели, в основном прямые слева или справа, а также серии по корпусу.

В последних раундах тало очевидно, что Мчуну сохранил больше сил и энергии и контролировал ход поединка. В заключительной трехминутке Лебедев попытался завершить бой досрочно и пошел вперед, он выиграл раунд, но этого оказалось недостаточно. Судьи отдали победу южноафриканскому боксеру.

В послужном списке 40-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям WBA с 2012 по 2017 год и IBF в 2016 году.

В активе 31-летнего Мчуну 22 победы (13 нокаутом) и пять поражений. Он боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в декабре 2016 года против украинца Александра Усика, проиграв нокаутом в девятом раунде.


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