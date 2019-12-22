Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» заявил, что в России возможны досрочные президентские выборы.

Зюганов, открывая конференцию, сказал, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил. «И уверенно двигаться на выборы и в сентябре думские, и я не исключаю, что могут быть досрочные и президентские выборы», — приводит ТАСС заявление Зюганова.

Руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко позднее отметил, что фраза о досрочных президентских выборах направлена на мобилизацию соратников.

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«Народно-патриотические силы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и досрочным выборам [президента]. Это была внутренняя конференция, которая мобилизовала народно-патриотические силы. Никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент», — пояснил Ющенко.

Он напомнил, что лидер КПРФ ранее неоднократно озвучивал мнение о «проваленном правительством» послании президента и критиковал принятый «бюджет стагнации». По словам Ющенко, «экономический кризис может перерасти в политический, а политический кризис происходит совершенно внезапно».