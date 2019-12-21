НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
314 4
Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Легковые автомобили столкнулись на трассе Р-256 в Косихинском районе Алтайского края, сообщается на сайте регионального главка МЧС. В результате ДТП погибло пять человек.

Авария произошла на повороте в населенный пункт Контошино, на 247 километре федеральной автомобильной дороги Р-256. Автомобиль Toyota Corona выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ 2105.

После столкновения два водителя и три пассажира погибли на месте. «Дорога не перекрывалась, движение осуществляется в штатном режиме», — отмечается в сообщении ведомства. Для устранения последствий пришлось привлечь пять единиц техники.

Сейчас по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Возможно, что к аварии привели сложные погодные условия — в Алтайском крае на значительной территории наблюдалась сильная метель.

Еще по теме
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Маршрутка в Приангарье опрокинулась после столкновения с внедорожником
Новосибирец сбил насмерть полицейского и увез с места ДТП
Фельдшер и водитель «скорой» в Приангарье погибли в ДТП с большегрузом
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Миллер назвал параметры нового соглашения с Украиной
•
Германия осудила США за санкции против России
•
Правительство ужесточит штрафы за превышение скорости
•
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола
Подробности
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
•
По следам Путина: как СМИ сами себя насмешили
Как это работает
•
Что такое пинг и как его проверить?
•
Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
Сибирь 21.12.2019 21:59
Полицейского в Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Сибирь 21.12.2019 21:21
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Сибирь 21.12.2019 16:36
Рабочие погибли в Иркутской области из-за обвала
Сибирь 21.12.2019 13:21
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
8793
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
7642
Установлена причина смерти подростка в запертой комнате
5215
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
4441
Обсуждение (4)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Миллер назвал параметры нового соглашения с Украиной
•
Германия осудила США за санкции против России
•
Правительство ужесточит штрафы за превышение скорости
•
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола
Подробности
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
•
По следам Путина: как СМИ сами себя насмешили
Сибирь
•
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
•
Полицейского в Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
•
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
•
Рабочие погибли в Иркутской области из-за обвала
•
Томич создаст полнометражный мультфильм с рейтингом 18+
•
Транспортный налог для электрокаров отменили в Кузбассе
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
88
Путин ответит на все вопросы
59
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
США остановили строительство российского газопровода
29
Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
26
Топ комментариев

Gunja

А сколько было понтов и ток-шоу....

rumatam

никакой скромности............

vehkin76

а совсем недавно была статья "Более 100 шахтеров в Кузбассе отказались спускаться в забой"..... платить...

ае101

Маразм и дурость всё крепчает. Гламурная дамочка видать явно без комплексов хочу медальку на. Чего она...

жизнилюб

кого имеем,того и поощряем иначе не будет шевелиться