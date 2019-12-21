Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

Легковые автомобили столкнулись на трассе Р-256 в Косихинском районе Алтайского края, сообщается на сайте регионального главка МЧС. В результате ДТП погибло пять человек.

Авария произошла на повороте в населенный пункт Контошино, на 247 километре федеральной автомобильной дороги Р-256. Автомобиль Toyota Corona выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ 2105.

После столкновения два водителя и три пассажира погибли на месте. «Дорога не перекрывалась, движение осуществляется в штатном режиме», — отмечается в сообщении ведомства. Для устранения последствий пришлось привлечь пять единиц техники.

Сейчас по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Возможно, что к аварии привели сложные погодные условия — в Алтайском крае на значительной территории наблюдалась сильная метель.